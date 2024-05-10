Giresunspor - Ümraniyespor maçının ardından

- Giresun spor - Ümraniye spor maçının ardından

GİRESUN - Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında oynanan Giresunspor-Ümraniye spor karşılaşmasının ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in son haftasında Giresun spor, sahasında Ümraniye spor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Giresun spor Teknik Direktörü Serhat Güller, "Genç arkadaşlarımıza bu maçta görev verdik. Birçoğundan da oynadıkları oyundan memnunum. Yani zaten işin başına dönersek burayla anlaştığımız zaman transferin açılıp, oyuncuların kadroya katılacağı konusunda hem fikir olarak gelmiştik ama maalesef işler istediğimiz gibi olmadı. Hem yönetimsel anlamda hem bizim anlamımızda mevcut kadroyla da o zamanki şartlar dahilinde zaten bu ligi götüremeyeceğimizi ama en azından onurlu bir şekilde mücadele etmemiz gerektiğini ve ayrıca yönetim tarafından da gelecek yıl takımının oluşturulması anlamında da böyle bir talep oldu. Belki 5-6 hafta bırakabilirdik ama gerçekten burada yetenekli çocuklar var. Yani maddi olarak bir kazancımız da yok. Orada çok net bir şekilde söyleyeyim ama dediğim gibi genç arkadaşlar var buraya en azından anlaştıysak hizmet etmemiz gerektiğinin farkındayız ve giderken de Giresun spor'un geleceği adına bir şeyler yapmak için burada kalmaya devam ettik ve sonuç itibarıyla da oldukça genç bir kadromuz olmasına rağmen bu ligde oynayabilecek, gelecek yıllarda Giersun spor'un temel taşları olacak oyuncuları doğru oyun doğru insan olma, takım birliği olma, beraber oynama anlamında da çok mesafe kat ettik. Bu anlamda da son derece rahatım. Tabii ki sportif başarıların olmadığında farkındayım. Bu anlamda üzgünüz ama bu sadece bir teknik ekibin olayı değil. Burada daha büyük bir kaosun içinde ortaya çıkan bir sonuç. Bu takım iyi bir takım. Bu camia iyi bir camia. Daha üst liglerde olmayı hak eden bir camia. Dolayısıyla burada olmaktan son derece mutluyum, huzurluyum. Böyle bir takımla çalıştığım için de mutluyum. Onlara bir şeyler kattığını düşündüğümüz için de mutluyum. Ama işin sonuna özetine geldiğimizde de acısıyla tatlısıyla içeride bir sürü olaylarla hiçbir şekilde dışarıya yansıtmadan bir sezonu geride bıraktık. İnşallah herkes adına bizim adımıza spor adına da hayırlı olur" diye konuştu.

Hüsamettin Balcı : "Burada övgüyü hak eden Giresunspor'un genç oyuncuları"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Hüsamettin Balcı, ise Giresunspor'un genç oyuncularını tebrik ederek, "Bugünkü maçla ilgili aslında konuşulacak tek şey var. Burada övgüyü hak eden Giresunspor'un genç oyuncuları, bütün bir şehrin sorumluluğunu aldılar. Serhat Hoca, sahada futbol oynamaya çalışan, mücadele eden, ellerinden gelen tüm gayreti gösteren ve koca bir şehri sırtında taşıyan çocuklar bunlar. Hiç maçla ilgili konuşacak bir şey yok. Bence buradaki en değerli şey çocuklar çocuklara sahip çıkmak. İnşallah ilerleyen yıllarda Giresunspor'un başarılarının içinde bu çocuklarda mutlaka içinden bir iki tanesi olacaktır. Benim söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Zaten matematiksel olarak garantilemiştik. Bugün onların göstermiş olduğu iş ahlakına da teşekkür ediyorum. Kendi oyuncularımın rakibe gösterdikleri saygıya da teşekkür ediyorum. Ama yine söylüyorum. Burada en büyük övgüyü hak edecek bu çocuklar sahada ellerinden geldiğince her türlü gayreti gösteren çocuklar. Onlara ilerleyen futbol yaşantılarında da özellikle başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.