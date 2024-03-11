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Kimya öğretmeni çiftlik kurarak süt üretimi yapıyor

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Malatya'da yaşayan kimya öğretmeni Gökhan Balcı, öğretmenlik hayalinden vazgeçerek Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan aldığı destekle çiftlik kurdu ve şu anda günde 300 litre süt üretimi yapıyor.

Malatya'da yaşan 45 yaşındaki kimya öğretmenliği mezunu Gökhan Balcı, öğretmenlik hayalinden vazgeçerek Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı destekle çiftlik kurdu. Balcı şimdilerde günde 300 litre süt üretimi yapıyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'nde yaşayan evli iki çocuk babası 45 yaşındaki kimya öğretmenliği mezunu Gökhan Balcı, yıllarca hayalini kurduğu öğretmenlik mesleğinden vazgeçerek büyükbaş hayvan tesisi kurmak için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) başvuruda bulundu. Yüksek Lisans eğitimini de başarı ile tamamlayan Gökhan Balcı yıllarca hayalini kurduğu öğretmenlik mesleğine çok yaklaşmışken, ailesinin de desteği ile başvurduğu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı destekle çiftlik kurdu. 12 dönümlük bir alan üzerine kurulan modern tesiste şimdilerde günlük 300 litre süt üretimi yapan Gökhan Balcı hedefinin üretim kapasitesini arttık olduğunu söyledi.

"Günlük 300 litre süt üretimi yapıyoruz"

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) görev yapan bir personelin tavsiyesi üzerine çiftlik kurmak için 4 yıl önce başvuruda bulunduklarını kaydeden Gökhan Balcı, "Kimya öğretmenliği mezunuyum. Yüksek lisansımı da yaptım. Hayvancılığa olan ilgim nedeniyle süt sığırcılığı yetiştiriciliğine yöneldim. 2019 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) başvuruda bulunduğumuz projemizin onaylanmasının ardından üretime başladık. Ürettiğimiz sütlerin bir kısmını kendimiz tüketiyoruz geriye kalanlar ise firmalara satıyoruz" ifadelerini kullandı.

TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç'un her zaman kendilerine destek olduğunu da aktaran Balcı, hedeflerinin 80 olan hayvan sayısını daha da çoğaltarak üretim kapasitesini arttırmak olduğunu söyledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Gökhan Balcı Malatya Balcı Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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