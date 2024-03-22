Van'da Orman Haftası Kutlamaları: Vatandaşlara Ücretsiz Fidan Dağıtımı

Van'da Orman Haftası nedeniyle vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan bilgilendirmeye göre, il merkezi ve ilçelerde fidan dağıtım programları düzenlendi.

Hüsrev Paşa Camisi avlusunda gerçekleştirilen programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, bugün 49 bin kiraz, 6 bin vişne olmak üzere 55 bin fidanı daha vatandaşa dağıttıklarını söyledi.

Balcı, "Ücretsiz dağıttığımız fidanları vatandaşlarımız bağ bahçelerine dikecekler. Geçen yıl elma, armut, kayısı, vişne, kiraz, erik, dut, şeftali, nektarin, üzüm, nar, badem, ceviz, cennet hurması ve ayvadan oluşan 350 bin meyve fidanı, bu yıl da yine 350 bin olmak üzere 700 bin meyve fidanı çiftçilere dağıtıldı. Fidancılık projemiz vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Çatak ilçesinde de vatandaşlara 4 bin kiraz ve 500 vişne fidanı dağıtıldı.

Vatandaşların ilgi gösterdiği fidan dağıtım törenine, Kaymakam Sercan Sakarya, İlçe Tarım Müdürü Mehmet Raci Selçuk, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli katıldı.