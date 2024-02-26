Ramazan ayında 250 gram pide İstanbul ve Ankara'da 15 liradan satılacak

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pidenin kilogram fiyatının 60 lira olacağını söyledi. Balcı, İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesinin 250 gramının 15 liradan, 300 gramının ise 18 liradan satılacağını ifade etti.

2024 YILI RAMAZAN AYI PİDE FİYATI BELLİ OLDU

Konuya ilişkin açıklama yapan Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2024 yılı Ramazan ayı pide fiyatlarını 15 liradan satışa sunacaklarını açıkladı.

PİDENİN KİLOGRAM FİYATI YÜZDE 80 ARTTI

Balcı, 'Geçen sene un fiyatı 380 liradan 800 liraya çıktı. Yüzde 110 zam var. Pidedeki işçilik 360 liradan 810 liraya çıktı. İşçilik giderleri ise 720 liradan 1360 liraya yükseldi. Geçen sene Türkiye'de uygulanan pide fiyatı 33 buçuk liradan satışa sunuldu. Bu sene görüşmelerimizde neticesinde azami fiyat 60 lira olacak. Yüzde seksen artış yapıldı. Giderlerimiz yüzde 110 arttı ancak biz yüzde 80 zam yaptık Ankara İzmir İstanbul'da pide fiyatları 15 liradan yapılacak'.

GEÇEN YIL 10 LİRADAN SATILIYORDU

Hatırlanacağı üzere geçen yıl Ramazan pidesinin kilogram fiyatı 33 buçuk lira olarak belirlenmiş, 300 gramlık pide 10 liradan satışa sunulmuştu.