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Ramazan ayında 250 gram pide İstanbul ve Ankara'da 15 liradan satılacak

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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan ayında 250 gramlık pidenin İstanbul ve Ankara'da 15 liradan satılacağını duyurdu. Hatırlanacağı üzere geçen yıl 300 gramlık Ramazan pidesi 10 TL'den satılıyordu.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pidenin kilogram fiyatının 60 lira olacağını söyledi. Balcı, İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesinin 250 gramının 15 liradan, 300 gramının ise 18 liradan satılacağını ifade etti.

2024 YILI RAMAZAN AYI PİDE FİYATI BELLİ OLDU

Konuya ilişkin açıklama yapan Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2024 yılı Ramazan ayı pide fiyatlarını 15 liradan satışa sunacaklarını açıkladı.

Ramazan ayında 250 gram pide İstanbul ve Ankara'da 15 liradan satılacak

PİDENİN KİLOGRAM FİYATI YÜZDE 80 ARTTI

Balcı, 'Geçen sene un fiyatı 380 liradan 800 liraya çıktı. Yüzde 110 zam var. Pidedeki işçilik 360 liradan 810 liraya çıktı. İşçilik giderleri ise 720 liradan 1360 liraya yükseldi. Geçen sene Türkiye'de uygulanan pide fiyatı 33 buçuk liradan satışa sunuldu. Bu sene görüşmelerimizde neticesinde azami fiyat 60 lira olacak. Yüzde seksen artış yapıldı. Giderlerimiz yüzde 110 arttı ancak biz yüzde 80 zam yaptık Ankara İzmir İstanbul'da pide fiyatları 15 liradan yapılacak'.

GEÇEN YIL 10 LİRADAN SATILIYORDU

Hatırlanacağı üzere geçen yıl Ramazan pidesinin kilogram fiyatı 33 buçuk lira olarak belirlenmiş, 300 gramlık pide 10 liradan satışa sunulmuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Ekonomi Haberler

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Yorumlar (12)

Ünsal Erol:

Yaf gramaj düşüyor zam oluyor madem zam oluyor niye gramaj düşüyor antalyada ekmek 9 lira kazanamıyor uz diyorlar kira pahali diye kimse demesin hepsinin kendi yeri nigde de 6 lira oradaki adam unu ucuz mu alıyor kaçak iscimi çalıştırıyor birakin boş işleri gözünüz doymuyor

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Kenan Tepretoğlu:

2022 ye kadar 400 gramdı pideler, 2023 te 350 grama düştü, bu yıl da 250 grama kadar düştü öyle mi, yakında bir ağızlık oruç açmalık pide de bekliyoruz :)

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JY:

BOS SEYLER

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yanıtYanıtla
MM İİ:

Dolu şeyler bul o zaman kendine

yanıt12
yanıt5
Mehmet Appak:

AKP yine milletini düşünüyor (!). Obezite olmayalım diye pide de gram düşüyor.. Ahaber manşeti bu olur.

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Caner öztürk:

Hakikat 20 tl olsa ne olacak artık

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VATANSEVER:

bedava

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Halo Dayı:

hiç işe vermesinler bence direk para verelim? ahlaksızlık almış başını gitmiş. akşama kadar aç kalmayı oruç mu sanıyorsunuz siz? ahlaksızlar sizi. önce ahlak dersi alında sonra gidin oruç tutun. İslam temizlenmeyi emrede. imanın yarısı temizlik. gidin önce arının. yeter la yeter ağzımıza geçtiniz artık yeter

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Ergün Erkuş:

YAKINDA RAMAZAN PİDESİ RAMAZAN SİMİTİ OLACAK

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Mehmet Vatandaş:

yemem kardeşim sonuç olarak ekmek değil mi normal ekmek karın doyurmuyor mu yemem ramazan fırsatçılarına şans tanımam. Asıl mesele bu fırsatçılar etinden yumurtasına tavuğundan sebzesine her şeye ekstra zam yapacaklar devleti yönetenler devlet olmanın gereğini yapmalı

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