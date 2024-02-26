Siirt'te Çocuklar, Gazze'ye Yönelik Saldırılarda Hayatını Kaybeden Akranları İçin Gökyüzüne Balon Bıraktı

Siirt'te çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden yaşıtları için gökyüzüne balon bıraktı.

Siirt Şehit Polis Hayrettin Şişman İlkokulunda, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" kapsamında Filistin'e destek amacıyla etkinlik yapıldı.

Öğrenciler, Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitiren akranları için gökyüzüne beyaz balon bıraktı.

Öğretmen Zeynep Balcı Çiçek, Filistin'de yapılan zulme dikkat çekmek için böyle bir etkinlik düzenlendiğini söyledi.

İsrail'in saldırılarını kınayan Çiçek, " Filistin'de yaşanan zulüm aylardır devam ediyor. Etkinlikte hayatını kaybeden çocuklar için gökyüzüne beyaz balon bıraktık. Etkinliğe öğrenciler yoğun katılım sağladı. Gönlümüz Filistin halkıyla beraber. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

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