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Nilgün Balcı kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Karkamış Belediye Başkan adayı Nilgün Balcı kaç yaşında, nereli?

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2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Zafer Partisi'nin Gaziantep- Karkamış Belediye Başkan adayı Nilgün Balcı oldu. Peki, Nilgün Balcı kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Karkamış Belediye Başkan adayı Nilgün Balcı kaç yaşında, nereli?

NİLGÜN BALCI KİMDİR?

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Zafer Partisi Gaziantep- Karkamış Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Zafer Partisi Gündem Politika Haberler

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