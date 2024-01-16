Van'da Kitap Okuma Yarışmasında Ödüller Verildi

Van Valiliği koordinasyonunda hayata geçirilen "Kitap Van Projesi" kapsamında en çok kitap okuyan öğrencilere ödülleri verildi.

Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, başarılı olmanın, hayalleri genişletmenin, geleceğe sağlam adımlar atabilmenin yolunun kitap okumaktan geçtiğini söyledi.

Kitap okumada dereceye giren öğrencileri kutlayan Balcı, "Kitap Van Projesi ile şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz. Çocuklarımızın okumasını kendilerini geliştirmesini istiyorum. Türkiye fırsatlar ülkesi. Çalışarak fırsatları yakalayın." dedi.

Kentte kitapla ilgili güzel çalışmaların yapıldığını ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

"Van'a yaklaşık 3 milyon kitap kazandırdık. Türkiye'nin en zengin kütüphanelerinin olduğu il konumundayız. 300 okul kütüphanesi kurduk.13 ilçemize bebek-çocuk kütüphanesi yapıyoruz. İlimize yeni bir halk kütüphanesi ve çocuk kütüphanesi kazandırıyoruz. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın kitaplıklarını zenginleştirdik. Camilere kütüphane kurduk. Okullarda kitap okuma saati etkinliği yapılıyor. Projemiz kapsamında ülkemizin güzide kuruluşu olan PTT ile yaptığımız anlaşmayla şu ana kadar 140 bin kitabı çocuklarımızın adresine ulaştırdık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Dereceye giren anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ödüllerin verilmesiyle sona eren programa, vali yardımcıları, Sağlık Müdürü Muhammed Tosun ile şube müdürleri de katıldı.