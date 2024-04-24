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Van'da düzensiz göçle mücadele ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

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Van Valisi Ozan Balcı başkanlığında düzensiz göçle mücadele ve alınan önlemler konuşuldu

Van'da düzensiz göçle mücadele ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Van Valisi Ozan Balcı Başkanlığında toplantıda, düzensiz göçle mücadelede yapılan çalışmalar ve alınan önlemler konuşuldu.

Toplantıya, Hakkari Valisi Ali Çelik, Ağrı Valisi Mustafa Koç, Iğdır Valisi Ercan Turan, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın, 5. Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay Cavit Tütüncü, Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan, Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınırdışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, Van İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güreş katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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