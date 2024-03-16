Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 0 Antalyaspor: 2 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Bünyamin Balcı ve Adam Buksa'nın attığı gollerle Antalyaspor öne geçti.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Safuri, rakibinden sıyrılarak ceza sahası içine verdiği ara pasta Bünyamin bekletmeden yaptığı sert vuruşta topu filelere gönderdi. 0-1
17. dakikada orta yuvarlakta topla buluşan Safuri, rakip yarı alanı geçerek ceza yayı sağından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
26. dakikada Rashica'nın uzun pasında sol kanatta topu kontrol eden Semih Kılıçsoy, sol çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Leite meşin yuvarlağı kornere çeldi.
32. dakikada Amartey'den aldığı topla sol çaprazdan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy, rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.
37. dakikada hakem Burak Pakkan VAR uyarısıyla kenara geldi. Beşiktaş ceza sahası içerisinde yaşanan pozisyonu izleyen hakem Pakkan, Gedson Fernandes'in Bahadır Öztürk'ü formasından çektiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.
38. dakikada penaltı atışını kullanan Adam Buksa'nın vuruşunda kaleci Mert Günok'un ayaklarıyla müdahalesine rağmen top filelere gitti. 0-2
45. dakikada Emrecan'ın sol kanattan yerden pasında Amartey, ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top az farkla üstten dışarı gitti.
Hakemler: Burak Pakkan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Serkan Çimen
Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Joe Worrall, Omar Colley, Emrecan Terzi, Daniel Amartey, Milot Rashica, Ernest Muçi, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ante Rebic, Vincent Aboubakar, Jackson Muleka
Teknik Direktör: Fernando Santos
Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Erdoğan Yeşilyurt, Jakub Kaluzinski, Van de Streek, Dario Saric, Ramzi Safuri, Sam Larsson, Adam Buksa
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Amar Gerxhaliu, Ömer Toprak, Naldo, Erdal Rakip, Ufuk Akyol, Deni Milosevic, Emre Uzun, Zymer Bytyqi, Britt Assombalonga
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Bünyamin Balcı (dk. 5), Adam Buksa (dk. 38 pen.) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Ramzi Safuri, Adam Buksa (Antalyaspor), Gedson Fernandes (Antalyaspor) - İSTANBUL