Kumluca Belediyespor Kulübü Olağan Kongresinde Yeni Başkan Seçildi

Kumluca Belediyespor Kulubünün olağan kongresinde başkanlığına Mustafa Öztürk seçildi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen olağan kongrede, kulüp başkanlığı için tek liste yarıştı. Oy çokluğuyla kulüp başkanlığına Mustafa Öztürk seçilirken, yönetim kurulu üyeliklerine ise Hüsnü Balcı, Serdar Parçaoğlu, İsmail Eren ve Erol Durdaş getirildi.

Öztürk, yaptığı konuşmada, Kumluca Belediyespor'un 3. lige çıkması için elinden gelen çabayı göstereceğini, bu konuda tüm sporseverlerin de desteğini beklediğini söyledi.

Seçildiği görevin zorluğunu ve yönetim kurulu olarak yüklerinin ağırlığını iyi bildiklerini ifade eden Öztürk, "Yönetim kurulu olarak gerçekten zor bir göreve talip olduk. Halkımızın uzun yıllardır takımımızdan beklentisi var." dedi.