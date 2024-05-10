Van Valisi Ozan Balcı, ihtiyaç sahibi kadınlar için konut inşaatını inceledi

Van Valisi Ozan Balcı, eşini kaybetmiş ihtiyaç sahibi kadınlar için yapımı devam eden konutların inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Yardımcısı Furkan Duman'dan inşaatın son durumu hakkında bilgi alan Vali Balcı, "Sosyal devlet anlayışımız gereği ihtiyaç sahibi bütün vatandaşlarımızın yanındayız. Dertlerine derman, yaralarına merhem olmak için canla başla çalışıyoruz. Valiliğimiz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile birlikte eşi vefat etmiş ihtiyaç sahibi kadınlara 51 tane daire yapıyoruz. Eylül ayında bu konutları hak sahibi kadınlara teslim edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Sağlıkla otursunlar" dedi.

Vali Balcı, inşaat alanında incelemelerde bulunduktan sonra Bakraçlı Mahallesi sakinleri ile de görüşerek taleplerini dinledi. - VAN