Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sokaklar boş kaldı
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Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sokaklar boş kaldı

Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sessizlik hakim oldu.

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sokaklar boş kaldı
24.05.2020 12:31 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:26

Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele kapsamında 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında 26 Mayıs'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü Şanıurfa'da cadde ve sokaklar boşaldı.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, kabir ziyaretleri yaptı. Şehitlerin mezarının başında dua eden aileler, mezarlardaki çiçekleri suladı.

Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Hüseyin İlhan da şehitlerin kabrini ziyaret etti.

Yavuz ve İlhan, Zeytin Dalı Harekatı şehidi Muhammed Cihan Çubukçu'nun İzmir'de yaşayan ailesiyle görüntülü görüşerek şehidin mezarını şehit ailesine gösterdi.

Yavuz, tam şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını, il dışında yaşayan şehit ailelerinin yerine de şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dua ettiklerini ifade etti.

Şahit Polis Memuru Enes Çiçek'in babası Bekir Çiçek de şehitlerin bayrak, vatan ve ezan için canlarını feda ettiklerini söyledi.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldukları için mutlu olduğunu belirten Çiçek, "Çünkü şehitler bizim olmazsa olmazımız, onların kabirlerini mutlaka ziyaret ediyoruz. Onların sayesinde bu bayrak altında serbestçe dinimizi yaşıyoruz. Onlar bizim en büyük değerimiz." dedi.

Gaziantep

Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde, sokak ve meydanların boş olduğu görüldü.

Ramazan Bayramının ilk günün yaşandığını kentte 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Gazi Muhtar, Üniversite, Karataş bulvarlarında da sessizlik hakim oldu.

Genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği oldukça düşük sevide kaldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehitliği ziyaret etti.

Mezara karanfil bırakan Gül ve Şahin, kısıtlamadan muaf olan ve şehitliği ziyaret eden şehit yakınlarıyla bir süre sohbet etti.

Malatya

Malatya'da da 15 Temmuz Millet Meydanı, Soykan Meydanı, Sivas, İnönü ve Atatürk caddelerinde sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin oluşturduğu yaya devriyeler, kentin ana cadde ve sokaklarında görev yapıyor.

Malatya'da da şehit yakınları, Ramazan Bayramı'nda kabir ziyaretleri yaptı.

Kur'an-ı Kerim okuyan şehit yakınları, kabirlerin bakımını yaparak dualar etti.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Hasan Yıldırım'ın annesi Mehlika ve babası Suat Yıldırım da çocuklarının kabirlerini ziyaret etti.

Anne Yıldırım, yaşadığı acının tarih edilemeyeceğini belirterek, "Makamı mertebesi o kadar yüce o kadar güzel ki ama bu acının tarifi yok, anlatılacak bir şey değil. Özlemi o kadar büyük ve ağır ki bunun mükafatının bu kadar büyük olması bize bir nebze de olsun teselli oluyor. Başka türlü bu acımızın çekilecek bir yanı yok. Özlemi anlatılacak, kelimelere sığacak bir şey değil. Onu o kadar çok özlüyorum ki bunu anlatamam. Rabbim kimseye evlat acısı yaşatmasın, kimseyi evladıyla imtihan etmesin." dedi.

Kahramanmaraş

Kentin en işlek noktalarından Trabzon Caddesi başta olmak üzere, Azerbaycan, Atatürk, Şekerdere bulvarlarında araç yoğunluğu yaşanmadı.

Müftülük, Demokrasi, Milli İrade ve Ulu Cami meydanlarının ise görevlilerin haricinde boş olduğu görüldü.

Şehit yakınları ise mezarlıkta Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Adıyaman

Adıyaman'da Sümer Meydanı ile kentteki işlem cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı.

Bazı görevliler de minibüs ile sokakları gezerek ekmek dağıtımı yaptı.

Kilis

Kilis'te de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentte, neredeyse her nokta bomboş kalırken şehrin giriş ve çıkışlarında polis ve jandarma ekipleri denetim yaptı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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