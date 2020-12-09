PSG - Medipol Başakşehir maçı kaldığı yerden devam edecek
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 6. haftanın ilk gün maçları, Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir karşılaşması hariç tamamlandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 6. haftanın ilk gün maçları, Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir karşılaşması hariç tamamlandı. Karşılaşma esnasında Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması sonrasında Medipol Başakşehir futbol kulübü maçtan çekilme kararı alarak stattan ayrıldı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt, sahadan çekildikleri Paris Saint-Germain (PSG) maçının bu akşam (9 Aralık Çarşamba) kaldığı yerden devam edeceğini ve Rumen hakem ekibinin tamamen değiştirildiğini söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan