PSG - Medipol Başakşehir maçı kaldığı yerden devam edecek
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PSG - Medipol Başakşehir maçı kaldığı yerden devam edecek

09.12.2020 01:52 | Son Güncelleme: 09.12.2020 01:56

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 6. haftanın ilk gün maçları, Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir karşılaşması hariç tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 6. haftanın ilk gün maçları, Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir karşılaşması hariç tamamlandı. Karşılaşma esnasında Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması sonrasında Medipol Başakşehir futbol kulübü maçtan çekilme kararı alarak stattan ayrıldı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt, sahadan çekildikleri Paris Saint-Germain (PSG) maçının bu akşam (9 Aralık Çarşamba) kaldığı yerden devam edeceğini ve Rumen hakem ekibinin tamamen değiştirildiğini söyledi.

PSG - Medipol Başakşehir maçı kaldığı yerden devam edecek
PSG - Medipol Başakşehir maçı kaldığı yerden devam edecek
PSG - Medipol Başakşehir maçı kaldığı yerden devam edecek
PSG - Medipol Başakşehir maçı kaldığı yerden devam edecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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