Üye Girişi
Haberi Paylaş
YSK Başkanı Ahmet Yener, Milletvekili Seçimi Kesin Sonuçlarının 'Bugün ya da Yarın Açıklanacağını' Bildirdi

YSK Başkanı Ahmet Yener, Milletvekili Seçimi Kesin Sonuçlarının "Bugün ya da Yarın Açıklanacağını" Bildirdi

Politika Haberleri

YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs’ta yapılan milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının bugün ya da yarın açıklanacağını bildirdi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının bugün ya da yarın açıklanacağını bildirdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, başkanlık binasına girişte, gazetecilerin; 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının ne zaman açıklanabileceği sorusuna yanıt verdi. Yener, "Milletvekili kesin sonuçları; olağanüstü itirazlarla gelen dosyaları bugün görüşüp, dosyaların akıbetine göre bir şey söylemek mümkün olur. Bugün ya da yarın diyelim" dedi.

Kaynak: ANKA / Politika

Yüksek Seçim Kurulu Milletvekili Ahmet Yener 14 Mayıs Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title