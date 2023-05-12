HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: 'Anadolu'da yaşayan halkların ortak iradesiyle bu iktidar gidecek'

HABER: CEREN BALA TEKE - KAMERA: KERİM UĞUR

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, İzmir'de; "Hiçbir şah, sultan dayatmasıyla, zulmüyle ayakta kalamamıştır. Bunlar da kalamayacak. Anadolu'da yaşayan halkların ortak iradesiyle bu iktidar gidecek. Bu düzen değişecek. Demokratik kararlılığımızı bugün, yarın ve sandık günü mutlaka en iyi şekilde ortaya koyalım. Mutlaka başaracağız" dedi.

Yeşil Sol Parti, bugün İzmir'de miting düzenledi. Mitinge; HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve eşi Türkan Sancar katıldı. Sancar, mitingde şöyle konuştu:

"Az kaldı, 14 Mayıs geliyor ve bizler aydınlığı getirmeye geliyoruz. Bu karanlık dağılacak, bu karanlığı bizler birlikte dağıtacağız. Diyarbakır, İzmir, İstanbul, Van, Ankara, Mardin birlik olacak, bu iktidarı gönderecek. Bu düzeni değiştirecek. Uzun yol yürüdük. Engeller çıkardılar. Kuşatmalar yaptılar. Her türlüyü baskıyı denediler. Her türlü zulmü uyguladılar ama bizleri yolumuzdan alıkoyamadılar. Arkadaşlarımızı cezaevlerine tıktılar, siyasi rehine aldılar ama bizden kimse, halkımızdan kimse onlara boyun eğmedi, diz çökmedi. Mücadeleyle direnerek bu günlere geldik. Şimdi buradayız. Hep birlikteyiz. Değiştireceğiz. Birlikte değiştireceğiz. İstedikleri kadar hile yapmaya yeltensinler, dedikodu yaysınlar hiçbirinin onları kurtarmaya yetmeyeceğini hep birlikte göstereceğiz.

"OYLARIMIZI DEMOKRASİ İÇİN VERİYORUZ"

14 Mayıs'a iki gün kaldı. Bugün İzmir'deyiz, yarın Diyarbakır'da. Bu şehirlerdeki halkların ortak iradesini 14 Mayıs'ta sandıklarda ortaya koyacağız. Sandıklara gideceğiz. Sakın ola tek bir oyun bile önemli olduğunu unutmayın. Kimse hiçbir şekilde 'Benim oyumdan bir şey olmaz. Bir oydan ne çıkar' demesin 14 Mayıs günü hep birlikte, hepimiz sandığa gidiyoruz. Dostu, arkadaşı, akrabayı alıyoruz. Hep birlikte sandığa gidiyoruz, oylarımızı veriyoruz. Oylarımızı demokrasi için veriyoruz.

"AKP- MHP İTTİFAKI, HALKLARA DÜŞMANDIR"

Bu seçimlerde iki hedefimiz var. Biri, bu zalim iktidarı göndermek. Bu iktidar talancı, soyguncu, yalancı, sömürücü bir iktidardır. Bu iktidar, AKP-MHP ittifakı, halklara düşmandır, emekçiye düşmandır. Eşitliğe, özgürlüğe düşmandır. İşte biz de bu zalim iktidarı göndermeye kararlıyız. 14 Mayıs'ta bir oy bu iktidarı göndermek için, bir oy; Yeşil Sol Parti'yi Meclis'e en güçlü şekilde göndermek için.

"DENİZ POYRAZ'IN DA HESABINI SORMAYA GELİYORUZ"

Deniz Poyraz'ın yoldaşları, bir kez daha sözümüzü en güçlü şekilde yükseltelim. Deniz Poyraz'ın da hesabını sormaya geliyoruz. Deniz Poyraz'ın katillerinden katillerinin arkasındaki zihniyetten hesap sormaya geleceğiz. İzmir'in bir görevi de budur. İşte, bu sorumlulukla 14 Mayıs'ta sandıklarda irademizi en güçlü şekilde mutlaka ortaya koyacağız.

"SAVAŞ DÜZENİNİ BİTİRMEYE GELİYORUZ"

AKP-MHP ittifakının bu zulmü altında halklar, inançlar, emekçiler çok büyük sıkıntılar, sorunlar yaşadı. AKP-MHP iktidarı ülkeyi soydu. Bu ülkenin kaynaklarını yandaşa, savaşa ve ranta ayırdı. Halka ise yoksulluğu, açlığı reva gördü. Şimdi biz geliyoruz. Savaş düzenini bitirmeye geliyoruz. Bu ülkeye barışı inşa etmeye geliyoruz.

"SANDIKLARI KORUMAK İÇİN DEMOKRATİK NÖBET TUTMALISINIZ"

Oy kullanmak görevimiz ama oyumuzu kullandıktan sonra işimiz bitmiyor. Sandıkları da koruyacağız. Oyumuzu da irademizi de koruyacağız. O nedenle seçim günü oy kullanan herkes aynı zamanda bir sandık görevlisi gibi hareket etmelidir. En çok da siz gençler, sandıkları korumak için demokratik nöbet tutmalısınız. Sandıklardan irademizi sağlam ve hilesiz bir şekilde çıkarmak için hepimiz o gün görev başında olacağız. Bütün oyunları hileleri tezgah girişimlerini demokratik kararlılıkla ve demokratik olgunlukla boşa çıkaracağız. 15 Mayıs'a baharın geldiğini görerek uyanacağız. Bahar gecikti. Hala bulutlar var ama kararlıyız. 15 Mayıs sabahı bu bulutlar dağılacak. Bahar gelecek.

"BU ZALİM İKTİDAR, BU SÖMÜRÜCÜ İKTİDAR GİDECEK"

Bizler, bu ülkede Cumhuriyet'in yüzüncü yılında, Cumhuriyet'i demokrasiyle buluşturmak için geliyoruz. Yeşil Sol Parti Meclis'e en güçlü şekilde girmeli ki demokratik cumhuriyeti inşa etmek mümkün olsun. Demokratik cumhuriyeti Diyarbakır, İzmir hep birlikte kuracak. Ortak mücadelemiz, demokratik cumhuriyeti yaratacak. Artık çok söze gerek yok. Buradayız. Engelleri aşa aşa geldik. Bu zalim iktidar, bu sömürücü iktidar gidecek. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Mutlaka gidecek. Halkın iradesiyle halkın kararıyla gidecek. 15 Mayıs başka bir güne, baharın geldiği güne uyandığımız tarih olacak.

"DEMOKRATİK KARARLILIĞIMIZI BUGÜN, YARIN VE SANDIK GÜNÜ MUTLAKA EN İYİ ŞEKİLDE ORTAYA KOYALIM"

Diyarbakırlı bir şairin, Ahmed Arif'in dizelerini sizlerle paylaşarak bitireceğim. Hani diyorlar ya 'Bunlar kaybetmez ya da gitmez'. Hem kaybedecekler hem de gidecekler. Öyle bir gidecekler ki… Ne diyor Ahmed Arif, 'Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar haraç salmışlar üstüme. Ne İskender tanımışım ne şah ne sultan… Göçüp gitmişler gölgesiz selam etmişim dostuma. Dayanmışım görüyor musunuz'. Hiçbir şah, sultan dayatmasıyla, zulmüyle ayakta kalamamıştır. Bunlar da kalamayacak. Anadolu'da yaşayan halkların ortak iradesiyle bu iktidar gidecek. Bu düzen değişecek. Demokratik kararlılığımızı bugün, yarın ve sandık günü mutlaka en iyi şekilde ortaya koyalım. Mutlaka başaracağız."