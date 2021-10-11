Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyor ve bünyesinde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyor ve bünyesinde İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu oluşturuyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyor ve bünyesinde İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu oluşturuyoruz." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon sinyali: Suriye'de gereken adımları atacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi Kapanış ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni'nde konuştu: (2)
Kabine bugün kritik gündemle toplanıyor! Tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada