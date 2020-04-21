Pakdemirli: "Önümüzdeki hafta bir Sözleşmeli Üretim Platform sisteminin ön lansmanını yapacağız"
Anadolu Ajansı Özel Yayını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı Özel Yayını'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
21.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:44
Anadolu Ajansı Özel Yayını
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı Özel Yayını'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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Pakdemirli: "Gelecek hafta iki bakanlıkla Sözleşmeli Üretim Platformunun ön lansmanını yapacağız. Ürünler daha sağlıklı fiyatla tüketiciye ulaşacak"
Kaynak: AA