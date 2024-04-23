AA Personeli Çocuklarına Mesleği Deneyimletti
Anadolu Ajansı (AA) personeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarına gazetecilik mesleğini deneyimletti. Etkinlikler kapsamında çocuklar, mikrofon tuttu, kamera kullanarak haber yapma deneyimi yaşadı.
Anadolu Ajansı (AA) personeli çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda anne ve babaların mesleğini deneyimleyerek, bir günlüğüne "gazeteci" oldu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, AA'da renkli etkinliklerle kutlandı.
Etkinliklerin ardından AA personeli, 23 Nisan dolayısıyla görevlerini çocuklarına devretti.
Eline mikrofon alan, stüdyoda kamera başına geçen ve haber yazan çocuklar, bir günlüğüne anne ve babaların mesleğini deneyimledi.