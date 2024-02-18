TYB Başkanı Mahmut Bıyıklı, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bıyıklı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", " Deprem : Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerinde tercihte bulundu.

" Gazze : Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Bombalar altında" adlı fotoğrafını seçen Bıyıklı, "Pek çok şeyi sadece bir haber olarak okuyup geçiyoruz veya bir fotoğraf olarak bakıp geçiyoruz ama orada bombalar altında insanlar çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve hastalar var. Bombalar altında nice özlemler, hayaller, geleceğe dair planlar, rüyalar var." ifadesini kullandı.

AA'nın Kanıt kitabıyla İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ve soykırımın duyurulmasında önemli bir rol üstlendiğini belirten Bıyıklı, "Buradaki her fotoğrafın birer kanıt olmasını, tarihe kayıt olmasını çok önemli bir misyon olarak görüyorum." dedi.

Bunun gazeteciliğin ötesine taşan bir durum olduğuna işaret eden Bıyıklı, "Özellikle Gazze'nin adım adım yok edilmesi, insanların katledilmesi, acıların, orada yaşanılan zulmün dünyaya duyurulması noktasında Anadolu Ajansı göğsümüzü kabartan bir iş çıkardı." şeklinde konuştu.

"Spor" kategorisinde Sergei Gapon'un "Sahada isyan" fotoğrafını oylayan Bıyıklı, "Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "209. saat" karesini, "Haber"de Samir Jordamovic'in "Uğurlama", "Çevre ve Yaşam" kategorisinde ise Mostafa Alkharouf'un "İlk kıblede namaz" fotoğrafını seçti.