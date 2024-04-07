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KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Anadolu Ajansı'nı tebrik etti

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 104 yaşına giren Anadolu Ajansını (AA) tebrik ederek, "Ana vatanımızın sesini duyurmak amacıyla 1920'de kurulan Anadolu Ajansı, o günden bugüne büyüyerek dünyanın en saygın ajanslarından biri olmuştur." ifadesini kullandı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, AA'nın kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Töre, mesajında, AA'ya bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileyerek şunları kaydetti:

"Ana vatanımızın sesini duyurmak amacıyla 1920'de kurulan Anadolu Ajansı, o günden bugüne büyüyerek dünyanın en saygın ajanslarından biri olmuştur. Ajansın Kıbrıs Türk halkına vermiş olduğu destek, haklı sesimizin uluslararası camiada duyurulmasında daima etkili olmuştur. Kuruluşundan bugüne emeği geçen herkesi kutluyor, 'Türkiye Yüzyılı'nı birlikte yaşarken tüm ajans çalışanlarına kolaylıklar diliyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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