Kırklareli Valisi Birol Ekici, AA Kırklareli Bürosu'nu ziyaret etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Anadolu Ajansı (AA) Kırklareli Bürosu'nu ziyaret etti.

Ekici'yi, muhabirler Özgün Tiran ve Ufuk Ertop karşıladı.

AA'nın kuruluşunun 104. yılını kutlayan Ekici, çalışmalarını yakından takip ettiğini ajansın yaygın haber ağıyla yurt içi ve yurt dışında önemli bir bilgi kaynağı olduğunu belirtti.

AA'nın Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri hızlı ve güvenilir şekilde kamuoyuna aktardığını dile getiren Ekici, kurumun başarılı çalışmalarının artarak devam etmesini diledi.

Ziyarette, Kırklareli Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özgür Tiran da yer aldı.