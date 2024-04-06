Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, AA'nın 104. yıl dönümünü kutladı

Cumhur İttifakı'ndan kesin olmayan sonuçlara göre Serdivan Belediye Başkanı seçilen Osman Çelik, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümünü kutladı.

AA Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Çelik, bölge müdürü Yücel Velioğlu'ndan ajansın çalışmaları ve kuruluş süreci hakkında bilgi aldı.

AA'nın kuruluşunun 104. yıl dönümünü kutlayan Çelik, çalışanlara başarılar diledi.

Çelik, AA'nın doğru, dürüst ve ilkeli haberler yaptığını belirterek, "Başarılar diliyoruz ve takdir ediyoruz. Nice 104 yıllara." dedi.

Velioğlu da Çelik'e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, kurumsal hediye takdim etti.