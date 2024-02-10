Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraflarının yer aldığı, "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ünal, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze : Kanıt" ve " Deprem : Umut" kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirdi.

"Deprem: Umut" kategorisinde, Kahramanmaraş depremleri sonrası yaşanan acıyı derinden hissettikleri fotoğraf karelerini gördüklerini belirten Ünal, refakatçileri olmayan 16 bebeğin, Ankara'ya getirilirken Cumhurbaşkanlığına ait uçaktaki görüntülerinin yer aldığı Mehmet Ali Özcan'ın "Depremzede bebekler" fotoğrafına oy verdi.

Ünal, "Burada depremdeki bebeklerin yaşadığı durum açıkça ortaya konmuştur ve devletimizin bunu ne şekilde sahiplendiğini burada açıkça görüyoruz." dedi.

Oylamaya, Gazze : Kanıt kategorisinin eklenmesindeki hassasiyetlerinden dolayı Anadolu Ajansına teşekkürlerini ileten Ünal, oyunu Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" fotoğrafından yana kullandı. 2023'ün "merhametin hatırlanma yılı" olduğunu düşündüğünü belirten Ünal, "Bu fotoğraf beni çok derinden etkiledi. Bir annenin çocuğuna yaklaşımı, onun zor durumu. Çocuğun yaralanmış olmasındaki bakışın yanında anneyi teselli ettiğini de gösteren çok özel bir fotoğraf." dedi.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde Alper Tüydeş'in Balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluk hikayesini anlatan, "Kimler gelmiş?" fotoğrafını seçen Ünal, leyleklerin Osmanlı dönemindeki önemine ve Osmanlı Devleti'nin canlılara olan merhametine değindi.

Fotoğrafları oylarken toplumun duyarlılığını dikkate aldığına işaret eden Ünal, "Haber" kategorisinde Murat Kula tarafından çekilen "Filistin'e destek" başlıklı fotoğrafı tercih etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havaalanı'nda düzenlediği "Büyük Filistin Mitingi"ne ait fotoğrafın, insanların bu konudaki hassasiyetini yansıttığını söyledi. Ünal, "Bizim milletimiz tarih boyunca mazlum milletlerin yanında olmuştur, onlara sahip çıkmıştır. Elinden ne geliyorsa yapmıştır." ifadelerini kullandı.

Bütün fotoğrafları "değer ve merhamet üzerine" seçtiğini vurgulayan Ünal, "Spor"da da tercihini David Alvaro'nun " Gazze'ye destek" fotoğrafından yana yaptı.

Ünal, oylamada 2023 yılına ait çok değerli fotoğraf kareleri olduğunu belirterek, Anadolu Ajansına tebriklerini iletti.

Ünal, bu yıl yeni iki kategorideki fotoğraflara ilişkin de şunları kaydetti:

"Gerçekten çok anlamlı ve özellikle merhamet üzerinde durarak bir seçki yaptım. 2023 yılında gerek Gazze olayları gerekse deprem felaketinde birçok kare var akıllarda kalan ama Anadolu Ajansı yine her zamanki gibi belki de en olması gereken anda, bir şekilde o kareyi fotoğraflamış. Biz seçmekte de son derece zorluk yaşadık. Şunu söyleyebilir ki geçtiğimiz yıl yaşanan olaylar, fotoğraf karelerine de yansıyan hususlar, Osmanlı Devleti'nden günümüze kadar devletimizin ne kadar cihanşümul, merhamet üzerine kurulu bir devlet olduğunun, nerede bir mazlum millet varsa ona sahip çıktığını, koruma altına aldığını, gerek kendi ülkesinde, gerek yurt dışında olsun bir şekilde orada devletimizin, insanımızın, yardımlarımızın ve merhametimizin olduğunu gösteren önemli bir kanıt."

Ünal, AA'ya ve emeği geçen foto muhabirlerine teşekkürlerini iletti.