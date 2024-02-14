Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Yılın Kareleri oylamasına katıldı
Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Yılmaz, farklı kategorilerde yer alan fotoğrafları inceleyerek oylama yaptı.
Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Yılmaz, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
"Haber" kategorisinde Firas Abdullah'ın "Uçan kutu", "Çevre-Yaşam"da Alper Tüydeş'in "Kimler gelmiş?" başlıklı fotoğrafına oy veren Yılmaz, "Spor"da ise Fatemeh Bahrami'nin "Engel Tanımayan" adlı karesini seçti.
Yılmaz, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "209. saat", Gazze: Kanıt kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Kardeşe son dokunuş" karesine oy verdi.