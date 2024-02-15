Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, AA Erzurum Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Çiçek, ziyaretinde, AA Erzurum Bölge Müdürü Yunus Okur ile görüşerek Ajans çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kamuoyunun aydınlatılması ve halkın bilgilendirilmesi noktasında AA'nın önemli görevler yaptığını ifade eden Çiçek, Ajans çalışanlarına başarı diledi.

Bölge Müdürü Okur da Vali Çiçek'e AA'nın yayınlarından "Yıllık 1923" kitabını hediye etti.