Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, 2023 Yılının Kareleri oylamasına katıldı

Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Otomotiv Sanayicileri Derneği (OSD) Başkanlığı görevini de yürüten Eroldu, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2023 yılı boyunca yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre ve yaşam", "spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerindeki 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı" fotoğrafına oy veren Cengiz ???????Eroldu, "Çevre ve Yaşam"da Hussain Ali'nin "Balondan hayaller", "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karelerini seçti.

"Deprem: Umut" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Umudun Simgeleri" karesini tercih eden Eroldu, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Toz duman" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.