İzmir Valisi Süleyman Elban, Anadolu Ajansı'nın Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

İzmir Valisi Süleyman Elban, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Elban, mesajında, AA'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Milli Mücadele'nin başladığı süreçte kurulduğunu, bağımsızlık hareketini hem yurda hem dünyaya duyurduğunu, o günden bugüne doğru ve tarafsız habercilik ilkelerinden ödün vermediğini belirtti.

Elban, şunları kaydetti:

"Bugün bilgi ve birikimine teknolojiyi de ekleyerek Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmaya devam eden Anadolu Ajansının bundan böyle de ilkeli habercilik anlayışıyla güvenilir bilgi kaynağı olmayı sürdüreceğine inanıyorum. Anadolu Ajansının fedakar çalışanlarını ve yöneticilerini tebrik ediyor, başarılar diliyorum."