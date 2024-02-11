Iğdır'ın dağ köylerinde kış çetin geçiyor
Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle beyaza bürünen dağ köylerinde kış çetin geçiyor. Soğuk hava ve aralıklarla kar yağışının etkili olduğu bölgede, dağ köylerindeki kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti. Soğuk hava nedeniyle bölgedeki bazı akarsular dondu, vadiler ve ovalar karla kaplandı. Tuzluca ilçesinin dağ köylerinde beyaza bürünen köyler, Anadolu Ajansı ekibince dron ile görüntülendi.
Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle beyaza bürünen dağ köylerinde kış çetin geçiyor.
Soğuk hava ve aralıklarla kar yağışının etkili olduğu bölgede, dağ köylerindeki kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti.
Soğuk hava nedeniyle bölgedeki bazı akarsular dondu, vadiler ve ovalar karla kaplandı.
Tuzluca ilçesinin dağ köylerinde beyaza bürünen köyler, Anadolu Ajansı ekibince dron ile görüntülendi.