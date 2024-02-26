Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, İsrail'in Gazze'deki insanlık suçlarını belgeleyen 'Kanıt' kitabını değerlendirdi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarını belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne serdiği "Kanıt" kitabının Gazze'deki insani trajediyi ortaya koyduğunu belirtti.

Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alındığı duruşmalarda Türkiye adına sunum yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, daha sonra "Kanıt" kitabını inceledi. Yıldız, bu değerli çalışmanın Gazze'deki insani trajedinin ortaya konulması açısından önem taşıdığını vurguladı.

Yıldız, AA'nın "Kanıt" kitabı gibi çalışmaların önemine değinerek, "Sivil toplum kuruluşlarına, uluslararası örgütlere, bu insani trajediyi maalesef görmezden gelen birçok siyasi liderin yüzüne haykırdıkları için çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

-"Kanıt" kitabı İsrail'in suçlarını belgeliyor

İsrail'in Gazze'de kadın ve çocuk ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılara başta Batılı ülkeler olmak üzere çoğu ülke sessiz kalırken, çoğu ülke ise katliamlar için "delil yetersizliği" tezini ileri sürdü.

Söz konusu iddialar üzerine AA, saldırıların başından bu yana önemli bir görev üstlenen foto muhabirleri ve kameramanların görüntülerini, uluslararası hukukta delil olması amacıyla kitaplaştırma kararı aldı.

Uzman bir ekip tarafından Türkçe, İngilizce ve Arapça hazırlanan kitap, "Kanıt" ismiyle yayımlandı.

Kanıt'ta, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçları belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne serildi.