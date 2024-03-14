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AA Foto Muhabirleri Pictures of the Year International'da 6 Ödül Kazandı

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Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri, dünyanın en önemli basın fotoğrafı yarışmalarından Pictures of the Year International'da (POY) 6 ödül kazandı. Yarışmada farklı kategorilerde ödüller alan AA foto muhabirleri, daha önce de bu yarışmada başarılı olmuştu.

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri, dünyanın en önemli basın fotoğrafı yarışmalarından Pictures of the Year International'da (POY) 6 ödül kazandı.

ABD'de Missouri Üniversitesi Gazetecilik Fakültesince 1944'ten bu yana düzenlenen POY'da, AA foto muhabirleri 6 ödül aldı.

Yarışmada "Impact 2023 Israel-Hamas War" kategorisinde Ali Jadallah, "Jürilerin Özel Takdiri" ödülüne layık görüldü.

Aynı kategoride "Finalist" ödülünü Abed Zagout; "Üstün Başarı" ödülünü Abed Rahim Khatib ve Belal Khaled aldı.

Yarışmada "Spot News" kategorisinde "Üstün Başarı" ödülünün sahibi Wojciech Grzedzinski olurken, "Portrait" kategorisinde "Üstün Başarı" ödülüne Muhammed Enes Yıldırım layık görüldü.

POY ile her yıl basın fotoğrafçılığı alanında uzman jüri tarafından açık oturum şeklinde yapılan değerlendirmenin ardından çeşitli kategorilerde ödüller veriliyor.

AA foto muhabirleri, önceki yıllarda da yarışmada ödüller kazanmıştı.

Yarışmada 2014'te Mosaab Elshamy, 2015'te Sebastian Castenada, 2016'da Mustafa Hassona, 2020'de Elif Öztürk, 2021'de Şebnem Coşkun, Elif Öztürk, Arif Hüdaverdi Yaman, Gökhan Balcı ve Onur Çoban, 2023'te Burak Akbulut, Özge Elif Kızıl, Şebnem Coşkun ve Wolfgang Schwan ödül almıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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