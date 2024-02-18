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İsrail'in Gazze'deki suçlarına dair sergi Bağcılar'da açıldı

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Anadolu Ajansı'nın (AA) 'Kanıt' kitabındaki fotoğrafların yer aldığı sergi, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyuyor. Bağcılar Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Gazze'deki İnsanlık Dramı' sergisi, AA muhabirlerinin fotoğraflarından oluşuyor. Sergi, Gazze'de yaşanan vahşeti göstererek toplumun daha duyarlı olmasını amaçlıyor.

Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan ve temel delil niteliğinde olan "Kanıt" kitabındaki fotoğrafların yer aldığı sergi Bağcılar'da açıldı.

"Kanıt" kitabında yer verilen AA muhabirlerinin fotoğraflarından oluşan " Gazze'deki İnsanlık Dramı" başlıklı sergi, Bağcılar Belediyesinin ev sahipliğinde vatandaşlarla buluştu.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AA İstanbul Haberleri Müdürü M. Enes Can ile Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'ndeki sergiyi gezdi.

Can, sergide yer alan fotoğrafları ve AA'nın Gazze'de yürüttüğü gazetecilik faaliyetlerini Özdemir'e anlattı.

Anadolu Ajansının hazırladığı "Kanıt" kitabının İsrail'in Filistinlere uyguladığı soykırımın tüm delillerini barındıran önemli bir çalışma olduğunu belirten Can, AA'nın Gazze ve Filistin'de yaşanan katliamları dünyaya aktarmaya devam edeceğini söyledi.

Başkan Özdemir de Gazze'de dünyanın gözü önünde büyük bir vahşet yaşandığını ve bu yapılanlara karşı Filistin halkının yanında olduklarını dile getirdi.

Yaşanan vahşeti Bağcıların tüm fertlerine fotoğraflarla göstermek istediklerini belirten Özdemir, "Çünkü bu zulmün sona ermesi adına duyurulması önemli. Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin bu konudaki duruşu ve duyarlılığı çok önemli. 1,8 milyarlık Müslüman toplumunun duyarlılığı var olmuş olsa bu zulümleri yaşamıyor ve görmüyor olacaktık." dedi.

Toplumun Gazze konusunda daha şuurlu ve duyarlı olması adına serginin önemine vurgu yapan Özdemir, Türkiye'nin gösterdiği duyarlılığın tüm İslam ülkelerine ve dünyaya yayılmasını arzu ettiklerini söyledi.

AA'nın da Gazze'de bir şehit verdiğini hatırlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Birçok yerel ve uluslararası basından 100'ün üzerinde görev şehidinin olduğunu biliyoruz. Orada İsrail'in zulmünden çocuklar, kadınlar, masum siviller kurtulamazken aynı zamanda orada yaşananları dünyaya aktarmak için görev yapan basın mensupları da kurtulamadı. İnanıyoruz ki bu zulüm dünya toplumları tarafından lanetleniyor. Dünyanın birçok büyük kentinde gösterilerin yapıldığını ve duyarlılığın her geçen gün daha fazla arttığını görebiliyoruz. Ben bu sergiyi düzenlememizde bizlere destek veren başta AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz Bey'e ve tüm ajans camiasına yürekten teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah bu zulümler bir an evvel son bulur. İnanıyoruz ki İsrail'in zulmünü de durduracak yine bizler olacağız."

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'ndeki sergi yarın da ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Güncel

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