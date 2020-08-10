Nasa'ya Tuvalet Tasarımınızı Gönderin, Ödülü Kapın

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, Ay'a gidecek astronotlar için yeni tuvalet tasarımlarınızı bekliyor. NASA'nın yarışma sonucunda başarılı olacak tasarıma ödül ise... okumaya devam edin!

NASA'nın planladığı 2024 Ay uçuşu için astronotlarına yeni bir tuvalete ihtiyacı var. İlgilenenleri üzerinden bu kompleks probleme çözüm bulmaya çağırıyorlar!

15 KİLODAN HAFİF OLMALI

Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) zaten mikroyerçekimi için tasarlanmış tuvaletlerle donanımlı, yani havada uçan insan ve objeler ağırlıklarını kaybedercesine hareket ediyor ve işler burada değişiyor, ama buna zaten çözüm bulunmuş ne diye böyle bir ilan verdiler diyorsunuz biliyoruz. Sebep: Ay'daki görev daha özel bir dizayna sahip olmalı ki, Dünya'nın altıda biri yerçekimi oranına sahip Ay ortamında kullanılabilsin!

Kurallar oldukça sıkı, örneğin Dünya yerçekiminde 14.97 kg'dan daha hafif olmalı, 0.12 metreküpten fazla olmamalı, 70 watt'ı geçmeyecek enerji kullanmalı, en önemlisi hem baylara hem de bayanlara hizmet vermeli.

"YENİ FİKİRLERİ BEKLİYORUZ"

Mike Interbartolo, NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'nden yaptığı açıklamada "Uzay tuvaleti yapmayı elbette biliyoruz, ancak farkındayız ki atık kontrolü ile ilgili bilmediğimiz yenilikler var, yeni dönem gençlerden çıkacak tamamen orijinal yeni bilgilere ulaşmayı umuyoruz" dedi.

Başvuru son tarih 17 Ağustos. Kazananlar ise 30 Eylül'de açıklanacak. Ödül demiştik, sırayla birinciye 20 bin dolar, ikinciye 10 bin dolar ve üçüncüye de 5 bin dolar düşüyor!

Kaynak: Space Mag