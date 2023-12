NASA, Orion Uzay Aracı'nın Dünya atmosferine giriş videosunu paylaştı

Nasa'nın Orion uzay aracının ayın etrafında 1,4 milyon millik bir yolculuğunu tamamladı. Ardından Dünya atmosferine yeniden girdi. Bu olay geçen yıl tüm bilim dünyasında heyecan uyandırdı. Nasa, Bu tarihi görevin tamamlanmasını kutlayacak. Uzay aracı gördüklerini kayıt altına aldı. Nasa, başarıyla sonuçlanan bu görevi yad etmek için uzay aracının Dünya yüzeyine geri dönerken gördüklerini gösteren yeniden giriş videosu yayınladı. İşte detaylar…

Nasa, Orion Uzay Aracı'nın nefes kesen atmosfere giriş videosunu paylaştı!

Nasa Orion Uzay Aracı'nın başarısını kutlamak için X eski ismiyle Twitter'da bir video paylaştı. Geçen yıl Orion Uzay aracı Ay'ın etrafındaki 1.4 milyon millik yolculuğunu tamamladı. Başarılı bir şekilde Dünya atmosferine giriş yaptı. Tüm bu anları kamerayla kayıt almayı ihmal etmedi. Ayrıca NASA bu yolculuğun tamamını izlemek isteyenler için de videonun tamamının bağlantısını paylaştı.

Orion Uzay Aracı, Artemis I misyonunun bir parçası. Bu görevin amacı ise, uzay aracının uzayda yolculuğu ne kadar iyi idare edebileceğini görmekti. NASA bu görevle Artemis I'in bu kadar başarılı olduğunu kanıtladı. NASA, astronotların aya gidiş ve dönüş yolculuğunu uzay aracında görecek olan Artemis II'yi şimdiden sabırsızlıkla bekliyor. Aslında Artemis II misyonunda gezegenimizin uydusuna inmeyecekler. Ama bu görev, Orion'un Artemis III için Ay yüzeyine gitmeye layık olduğunu kanıtlamaya yardımcı olacak.

NASA'nın 46 yaşındaki uzay aracı ile iletişim koptu!

Bu geçmiş görevleri hatırlamak önemlidir. Çünkü gökbilimcilerin ve mühendislerin bu tür görevleri mümkün kılmak için ne kadar çaba harcadıklarını anlamamıza yardımcı oluyor. Ayrıca bu çalışmalar teknolojinin ne kadar ilerlediğini de gözler önüne seriyor.

One year ago today, NASA's Orion spacecraft reentered the atmosphere after completing a 1.4 million-mile, 25.5 day #Artemis I mission around the Moon. View the full length video here: https://t.co/0Rn7eRETua pic.twitter.com/gX95N8Kz5J — Orion Spacecraft (@NASA_Orion) December 11, 2023

Orion'un Dünya atmosferine yeniden girişini gösteren tam uzunluktaki video 25 dakika uzunluğundadır. Ayrıca bu video uzay aracının atmosfere bir kez daha çarpmadan önce yavaş yavaş Dünya yüzeyine doğru düşüşünü de gösteriyor.

Atmosfere çarptığında arkasında, gezegenimizin koruyucu kabuğundan düşen uzay aracının sürtünmesinden kaynaklanan sıcak alevler görülebilir. Bu, yeniden giriş kuvvetinin ne kadar güçlü olabileceğini gösteriyor. Hatta videoda yeniden girişini tamamlayan uzay aracının seslerini bile duyabiliyorsunuz.