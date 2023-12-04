NASA'nın Mars Odyssey uzay aracı, Mars'ın nefes kesici görüntülerini yakaladı

NASA'nın Mars Odyssey uzay aracı, kızıl gezegen Mars'ın nefes kesici görüntülerini yakaladı. Bu görüntüler sayesinde bilim insanları, Mars'ın sırlarını çözmeye bir adım daha yaklaştı.

Dünya'nın komşusu kızıl gezegen Mars'tan haber var. NASA yörünge aracı Mars Odysses uzay aracı gezegenin bulutlarla dolu ufkunu yakaladı. Mars'ın alışılmadık fotoğraflarını gözler önüne serdi. Bu görüntü, sayesinde bilim insanları, Mars'ın sırlarını çözmeye bir adım daha yaklaştı İşte detaylar…

Odyssey uzay aracı, kızıl gezegen Mars'ın nefes kesici görüntülerini yakaladı!

NASA'nın Mars Odyssey uzay aracı, 2001 yılından bu yana gezegenin yörüngesinde dolaşıyor. Uzay aracı kızıl gezegenin nefes kesici görüntülerini yakaladı. Yörüngedeki bu uzay aracı 20 yıldan fazla süren operasyonlarda rol oynuyor.

Yörünge aracı, gezegendeki ilk yüzey altı buz tespitlerinden bazıları da dahil olmak üzere önemli keşifler yaptı. Ayrıca Termal Emisyon Görüntüleme Sistemi (THEMIS) cihazını kullanarak gezegenin yüzeyinin küresel bir haritasını da oluşturdu.

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Mars uzay aracı Odyssey'in THEMIS kamerasının operasyonlarını Arizona Eyalet Üniversitesi'nden Jonathon Hill yönetiyor. Hill yaptığı açıklamada; "Mars'ın yörüngesinde astronotlar olsaydı, sahip olacakları perspektif bu olurdu. Daha önce hiçbir Mars uzay aracı bu tür bir manzaraya sahip olmamıştı." dedi.

THEMIS cihazı, bu görüntüyü gezegenin yüzeyinin yaklaşık 250 mil yukarısından yakalamak için kullanılıyor. Uzay aracı, gezegenin ufkunu bulut katmanının altından gösteren 10 görüntüden oluşan bir seri çekti. Bu başarılması aylar süren ve planlama gerektiren bir görevdi. Bu görüntüyü yakalamanın en büyük zorluğu ise uzay aracına takılı olan ve doğrudan yüzeye doğru bakan THEMIS kamerayla uğraşmaktı. Ancak ekip her zorluğun üstesinden gelmeyi başardı.

Mars uzay aracı Odyssey, tüm bu zorluklara bulut ve toz katmanlarını içeren atmosferin daha iyi bir görüntüsünü yakalamak için katlandı. Bu görüntüler için, uzay aracının güneş panellerini güneşe doğru tutarken yana doğru yuvarlanması gerekiyordu. Doğru pozisyona girebilmek için uzay aracının iletişim anteninin Dünya'dan uzağa doğrultulması gerekiyordu. Bu nedenle ekibin manevra boyunca araçla iletişimi kesildi.

NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı'nda Odyssey'in proje bilimcisi olan Jeffrey Plaut, "Bunu atmosferin bir kesitini, bir kesitini izlemek gibi düşünüyorum. Yukarıdan göremediğiniz pek çok ayrıntı var. THEMIS normalde bu ölçümleri bu şekilde yapıyor." dedi.

Uzay aracı tüm yörüngeyi yan dönerek geçirdi. Odyssey uzay aracı yalnızca Mars'ın görüntülerini çekmedi. Kadrajına başka detaylar daha takıldı. Uzay aracı, bu süre zarfında Mars'ın iki küçük uydusundan biri olan Phobos'un görüntülerini yakalamayı başardı.