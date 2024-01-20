Peregrine Uzay Aracı NASA'nın Ay misyonları için önemli bir adımı oluşturuyordu. Ancak Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmasının hemen ardından başlayan yakıt sızıntısı nedeniyle görevini tamamlayamadı. Yine de uzayda 10 günden birazla fazla zaman geçirmeyi başardı. Uzay aracı perşembe günü Dünya atmosferinde yanarak yok oldu. Ancak yanmadan önce Dünya'nın fotoğraflarını ve son dakikalarını paylaşmayı unutmadı. İşte detaylar…

Peregrine Uzay Aracı son dakikalarında Dünya'ya mesaj gönderdi!

Peregrine Uzay Aracı'nın tasarımını ticari uzay şirketi Astrobotic üstlendi. Bu sayede Astrobotic, Peregrine Uzay aracı ile birlikte ay yüzeyine yumuşak iniş yapan ilk ticari iniş aracı olmak için yarışıyordu. Ayrıca Astrobotic bu görevi başarsaydı elli yılı aşkın bir süre önceki son Apollo görevinden bu yana aya ulaşan ilk ABD iniş aracı olacaktı.

Ancak fırlatmadan hemen sonra meydana gelen itici gaz sızıntısı bu misyonu tamamlamasına engel oldu. Yetkililer bu duruma kendini düzgün bir şekilde kapatamayan bir valfın neden olduğunu düşünüyor. Ne yazık ki uzay aracının beklenemedik arızası ABD'nin yumuşak bir iniş yapmak için aya ulaşma umudunun ertelendiği anlamına geliyor.

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Tüm hayal kırıklığına rağmen Astrobotic mühendisleri, bu görevi tamamen başarısız olarak nitelendirmiyor. Çünkü uzay aracına yerleştirilen 21 yükünün bir kısmını çalıştırabildiler. Ayrıca bunlardan veri almayı başardılar.

Bununla birlikte uzay aracı yanmadan önce Dünya'ya son bir mesaj göndermeyi başardı. Uzay aracının son çektiği fotoğrafta ön planda uzay aracının bir kısmıyla birlikte çevresinde bir miktar güneş ışığı bulunan muhteşem bir Dünya manzarası yer alıyor.

Ayrıca Astrobotic, kasım ayında Griffin iniş aracını fırlatmayı planlıyor. Şirket bu görev için ay yüzeyine ulaşamayan Peregrine görevinden öğrendiği her şeyi kullanacak.