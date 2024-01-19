Bilfen Lisesi Öğrencileri NASA'yı Ziyaret Etti

Bilfen Lisesi öğrencileri, Amerika'daki NASA Kennedy Uzay Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında öğrenciler, Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna da yakından tanık oldu.

Her yıl yapılan proje gezileri kapsamında eğitim için NASA'yı ziyaret eden öğrencilerden Atlas Hoşgönül, Emre Özkozacı ve Ömür Ersan Özer heyecanlı olduklarını dile getirdi. Öğretmenleri Serap Kırış, bu yıl ki ziyaret tarihlerini Türk Astronot Alper Gezeravcı'yı uzay yolculuğuna tanıklık etmek için ayarlandığını ifade etti.

Astronot eğitimi ve STEM çalışmalarına katılan öğrenciler, fiziğin insan hayatındaki yeri ve önemine ilişkin bilgi sahibi oldu.

Duygularını dile getiren Ömür Ersan Özer, "Öncelikle kendim ve arkadaşlarım adına burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Tüm Türkiye tek bir yürek olduk ve nefesimizi tuttuk" dedi.

Atlas Hoşgönül ise "Ben de burada olduğum için çok heyecanlı ve gururluyum. Alper Gezeravcı'nın uzaya çıkması ülkemiz için büyük bir ilk, uzay çalışmalarının devamının gelmesini de umuyorum" ifadelerini kullandı.

Emre Özkozacı da "Öncelikle okuluma böyle bir fırsat sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Bugün hepimiz buradayız. Konuştuğumuz gibi Alper Gezeravcı, Türkiye için çok büyük bir gurur kaynağı ve bunu bugün hep birlikte burada yaşayabileceğimiz için çok mutluyum. Sadece ben değil tüm arkadaşlarım kendini Alper Gezeravcı'nın yerine koymuştur" diye konuştu.