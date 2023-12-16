NASA'nın OSIRIS-REx Misyonu ile Bennu Asteroiti'nden Gelen Paket Bilim İnsanlarını Şaşırttı

Nasa OSIRIS-REx misyonu ile Bennu Asteroiti'ne uzay aracı gönderdi. Uzay aracı başarılı bir operasyonla Bennu Asteroiti'nden parçalar topladı. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde bu kargo paketini mavi gezegene ulaştırdı. Ardından uzay aracı yeni görevi için yoluna devam etti. Bilim dünyası Bennu Asteroiti'nden gelen örnekleri incelemek için sabırsızlıkla bekliyor. İşte detaylar…

OSIRIS-REx misyonuyla Bennu Asteroiti'nden gelen paket, bilim dünyasını şaşırtmaya devam ediyor!

Nasa bu yılın başında başarılı bir operasyonla Bennu Asteroiti'nden gelen paketi gezegenimize getirdi. Ardından sıra daha zorlu bir göreve geldi. Gelen kargoyu açmak sanıldığı kadar kolay değildi. Nihayet bilim insanları bu paketi analiz etmeye başladı. Bennu asteroit örneklerinin ilk analizi bazı ilginç sonuçları ortaya çıkardı. Bennu'da bol miktarda karbon ve su bulunduğunu zaten tespit etmiştik. Ancak örneklerin yeni analizi bilim adamlarının kafalarını karıştırmaya yetti.

Bennu'dan alınan yeni örnekler üzerinde çalışan bilim insanları, Bennu'dan alınan parçaların içinde bulunan magnezyum, sodyum ve fosfat miktarı karşısında şaşırdılar. Bu, göktaşlarında nadiren görülen bir bileşimdir. Ayrıca, OSIRIS-REx'in numune geri dönüş kutusunun içinde yer alan malzemenin kalbine hala erişim sağlayamadılar.

Kaslı birileri yok mu? NASA, Bennu'dan gelen kutuyu hala açamadı!

NASA şu anda bilim adamlarının kutunun o kısmını kapalı tutan vidaların sonuncusunu da açmak için harekete geçti. Birkaç yıl önce toplanan Bennu örneklerinin tüm genişliğine erişim sağlayacak özel bir tornavida tasarlıyor. Bilim insanları şimdiye kadar kutunu üzerinde kalan parçaları analiz ediyor. Hatta Bennu'da toplanan en büyük kaya kutunun dışında bulunuyor. Dolayısıyla bilim insanları 3.5 cm uzunluğundaki kayayı inceleyebildiler.

Aslında bu özel kaya, emildiğinde aslında uzay aracının toplama mekanizmasını bozdu. Bu büyük kaya parçasının neredeyse siyaha yakın koyu bir rengi var. Ayrıca mavimsi bir parlaklığa sahip. Bilim adamları, bunun asteroitin yüzeyinde bulunan kayalara çok benzediğini söylüyor.

Uzay aracı tarafından yakalanan diğer parçaların rengi daha açık. Bu durum onları analiz etmeye çalışan bilim insanlarının akıllarını biraz karıştırdı. Şimdiye kadar gökbilimciler ve küratörlerin 1000'den fazla Bennu örneğini kataloglamayı başardı. Ayrıca araştırmacılar sadece en az yarım milimetre boyutunda olanları değerlendiriyor. Yine Bennu Asteroiti'nin gizemi halen daha çözüme kavuşmadı. Araştırmalar devam ediyor.