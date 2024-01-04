Bitlisli uzayseverler teleskopla güneşi gözlemledi

BİTLİS - Nasa'nın güneşte son yıllardaki en şiddetli patlamanın gerçekleşeceğini duyurması üzerine Bitlis'teki uzayseverler teleskop başına geçerek güneşi gözlemledi.

Bitlis'te bir araya gelen 15-20 kişilik grup, bir yandan doğa harikası Van Gölü bir yandan da tarihi İncekaya Köyü'ndeki mağaraların olduğu mevkide teleskopları ile güneşi izledi. Bitlis'teki üniversitede görev yapan doğa ve uzay gözlemcisi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, 15-20 kişilik bir grup olarak güneşin içindeki lekeleri, detayları ve hücreleri görüntüleme fırsatları olduğunu söyledi. Önen, "2024 yılına güneşteki olaylara dair açıklamalar olmaktadır. Bizde doğa ve uzayseverler olarak Bitlis'in Van Gölü kıyısında yer alan doğa harikası Por Mağaraları'nın orada güneş teleskoplarımızı kurduk. Yaklaşık 15-20 kişilik bir grup halinde güneşin içindeki lekeleri, detayları ve hücreleri görüntüleme fırsatımız oldu. Güneş ilgimiz devam ediyor. Yaklaşık bir aydır güneşi takip etmekteyiz. Bizde ayrı bir heyecan uyandırmaktadır. Bunun yanında tehlikeleri var. Özellikle filtresiz özel sistemli teleskoplar kullanılmadığı zaman göz için çok tehlikeli bir durum oluşturabilir. Çıplak gözle özel bir filtre kullanmadan gözlem yapılmaması gerekiyor. Sabah saatlerinde teleskoplarımızı kurduk, yaklaşık 4-5 saat güneşi gözlemledik. Bundan birkaç hafta önceden gözlemledik. Doğa ve uzay severler olarak sürekli olarak heyecanla takip ediyoruz. Van Gölü kıyılarındaki Bitlis'in eşsiz güzellikteki tarihi Por Mağaraları bölgesinde uzayı gözlemleme fırsatını bir arada tattık. Güneşin yüzeysel detaylarını ve hücrelerini gözlemlemek gerçekten heyecan vericiydi" diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde NASA tarafından yapılan açıklamada, güneşte son yıllardaki en şiddetli patlamanın gerçekleştiği ve patlama sonrası radyo sinyallerinin geçici olarak devre dışı kalacağı ve elektrik kesintilerine yol açabileceği duyurulmuştu.