Merkür Gezegeninde Yaşam İzleri Bulundu

Merkür, yaşadığımız yıldız sisteminde Güneş'e en yakın gezegen. Bu yakınlığı nedeniyle Merkür yüzey sıcaklığı 426 dereceye kadar çıkabiliyor. Bu yüksek sıcaklıklar nedeniyle bilim insanları bu gezegende yaşam olmayacağı görüşündeydi. Ancak Merkür gezegeninde yaşamın olabileceğine dair bazı ipuçları karşımıza çıktı.

Merkür gezegeninde yaşam izleri! Uzayda yaşam için önemli ipucu

Merkür hem sistemimizde ki en küçük gezegen hem de Güneş'e olan yakınlığıyla en sıcak gezegenler arasında. Arizona'da yer alan Gezegen Bilimi Enstitüsü bilim insanları, yaptıkları araştırmada Merkür gezegeninde yaşam izleriyle ilgili ilginç sonuçlara ulaştı.

Buna göre NASA'nın Merkür sondası Messenger, gezegende Dünya'da yer alan tuz yönünden zengin sert iklime sahip bölgelerde tuz buzullarına ait kanıtlar buldu.

Bilim insanları, Şili'de yer alan Atacama çölü gibi zorlu coğrafyalarda da tuz bileşiklerinin yaşam alanları oluşturduğu örneğini veriyor. Bildiğiniz gibi Atacama çölü dünyanın en kurak sıcak çölü unvanına sahip. Bu anlamda Merkür yüzeyinde tuz minerallerine dair bulunan kanıtlar yaşam olabileceğine dair umut veriyor.

NASA, Ay örneklerini 50 yıl sonra inceledi! İşte şaşırtıcı sonuç

Özellikle Messenger sondasının bulduğu sodyum, potasyum, kükürt ve klor gibi uçucu bileşiklerin varlığı önemli kanıtlar arasında. Zira bu elementlerin atmosfere sahip olmayan gezegende, Güneş'e yakınlığı nedeniyle çoktan varlığını yitirdiği düşünülüyordu.

Bilim insanları bu elementlerin, özellikle göktaşı çarpması sonucu oluşan yer altı buzul formlarında yer aldığının sonucuna vardı. Bilim insanları bu anlamda gezegende karşılarına çıkan tuz varlığının da bu mağaralarda olduğu düşüncesinde. Kısacası Merkür yaşam için ideal bir gezegen olmasa da mineraller ve mikrobiyolojik varlıklara sahip olma ihtimali var.

İnsanlık için yaşamın başka gezegenlerde de varlığını sürdürüyor olması, evrende yalnız olmadığımızın önemli kanıtları arasında. Her ne kadar mikro boyutta da olsa dünya dışında da yaşamın bir şekilde varlık göstermesi, uzayda yaşam için de önemli.

Merak edilen sorulardan biri de Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür bazen 450 dereceye varan sıcaklıklara rağmen nasıl en sıcak gezegen değil? Bu anlamda Güneş sisteminin en sıcak gezegeni Venüs. Bunun sebebi ise Venüs'ün atmosferi nedeniyle oluşan sera etkisi. Güneş'e en yakın ikinci gezegen olan Venüs, bu anlamda 460 dereceyi geçen sıcaklıklara ulaşabiliyor.