İzleyenleri ekrana bağlayan Bandırma Füze Kulübü, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bandırma Füze Kulübüni izleyecek olanların merak ettiği Bandırma Füze Kulübü NASA'ya gitti mi gibi konuları inceliyoruz.

BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ KONUSU NEDİR?

Bandırma Füze Kulübü, kısıtlı imkanlara, karşılaştıkları tüm engellere rağmen gökyüzüne füze göndermeyi başaran Bandırmalı gençlerin hikayesini konu ediyor. 1950'li yıllarda uzaya karşı merak gittikçe artmıştı. Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği başta olmak üzere pek çok ülkede, bilinmezlerle dolu semanın ötesine geçebilmek için kıyasıya bir mücadele başlamıştı. 1957 yılında ilk olarak SSCB Sputnik'le uzaya roket göndermiş, ardında da ABD harekete geçmişti. Sputnik'ten ilham alan Bandırma'da yaşayan liseli gençler, devlet desteği, maddi imkanlar, uzay progamı dahi olmadan hayallerini gerçekleştirip, imkansızı başarabilmek, uzaya roket gönderebilmek için "Bandırma Füze Kulübü"nü kurmuşlardı.

BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimlerinin bir kısmını Mudanya'da, bir kısmını Bandırma'da, büyük bir bölümü ise Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleştirildi.

BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ NASA'YA GİTTİ Mİ?

Bugün Bandırma Füze Kulübü, Bandırma Havacılık ve Uzay Araştırma Derneği olarak faaliyetlerine devam ediyor. 1962-63'e kadar süren füze denemeleri, basın aracılığıyla NASA tarafından öğrenilmiş, kulüp ile NASA arasında irtibat kurulmuş ve hoş bir vaka bırakılmıştır.