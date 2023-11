James Webb Uzay Teleskobu Samanyolu'nun Keşfedilmemiş Ayrıntılarını Ortaya Çıkardı

Nasa'nın James Webb Uzay Teleskobu, bugün kadar yakaladığı görüntülerle dikkatleri çekmeyi başardı. Uzay teleskobu geçtiğimiz günlerde ise Samanyolu'nun yeni bir görüntüsüyle karşımıza çıktı. James Webb, yakaladığı görüntüyle Samanyolu galaksisinin daha önce keşfedilmemiş ayrıntılarını da ortaya çıkardı.

James Webb'in yakaladığı görüntüde 500 bin yıldız var!

Evrene ait her türlü görüntü ilgi çekmeyi başarıyor. Bu görüntüleri yakalayan teleskoplardan biri de James Webb Uzay Teleskobu oluyor. James Webb, bugüne kadar evrene ve galaksilere ait pek çok görüntü yakaladı. Geçtiğimiz günlerde de o görüntülerden birini paylaştı.

Pictured: An estimated 500,000 stars. This is the heart of the Milky Way galaxy. @NASAWebb has revealed never-before-seen features in a star-forming region called Sagittarius C: https://t.co/ljZyx7qV2y pic.twitter.com/WgBH45qUyQ — NASA (@NASA) November 20, 2023

Gelişmiş kızılötesi görüntüleme teknolojisine sahip olan James Webb Uzay Teleskobu, yeni görüntüde Samanyolu Galaksisi'nin en derinlerine indi. Teleskop, yakaladığı yeni görüntüyle gökbilimcilerin erken evren hakkında daha fazla bilgi elde etmesini sağlayacak detayları da ortaya çıkardı.

Nasa, yakalanan görüntüyle alakalı olarak bir açıklama yaptı. Açıklamasında, gökbilimcilerin Samanyolu'nun merkezi süper kütleli kara deliği olan Sagittarius A'dan yaklaşık 300 ışık yılı uzaklıkta olan Sagittarius C adlı yıldız oluşum kütlesine bakmak için James Webb'i kullandıkları ifadesi yer aldı.

Bu gözlemlerin baş araştırmacısı olan Samuel Crowe, James Webb'in yakaladığı görüntünün etkileyici olduğunu belirtti. Ayrıca, "Büyük kütleli yıldızlar nükleer çekirdeklerinde ağır elementler üreten fabrikalardır. Bu nedenle onları daha iyi anlamak evrenin büyük bir kısmının köken hikayesini öğrenmek gibidir." dedi.

NASA'nın açıklamasına göre James Webb'in yakaladığı görüntüde parıldayan 500 bin yıldız yer alıyor. Hepsi de hem boyut hem de yaş açısından birbirinden farklı. Ayrıca aralarında hala gelişme aşamasında olan ve yıldızlara dönüşen yoğun toz ve gaz kütleleri olan protostarların kümesi de var.

Peki, siz James Webb Samanyolu görüntüsü hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!