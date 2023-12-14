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NASA'nın Perseverance Gezgini 1.000 Mars Gününü Geride Bıraktı

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NASA, Perseverance gezgininin Kızıl Gezegen'de 1.000 Mars gününü geride bıraktığını duyurdu. Gezgin, Jezero Krateri'nde yaşam belirtilerini araştırıyor.

LOS ANGELES, 14 Aralık (Xinhua) -- NASA, Perseverance gezgininin Kızıl Gezegen'de 1.000 Mars gününü geride bıraktığını duyurdu.

"Sol" olarak adlandırılan bir Mars günü 24 saat 37 dakika, yani Dünya'daki bir günden yaklaşık 40 dakika daha uzun sürüyor.

Perseverance ile robot ortağı Ingenuity helikopteri 18 Şubat 2021'de Mars'ın Jezero Krateri'ne iniş yapmıştı. Araba büyüklüğündeki gezgin, o tarihten bu yana Jezero Krateri'nin zemininde Mars'ta eski dönemlere ait yaşam belirtilerini arıyor.

NASA, Perseverance gezgininin, milyarlarca yıl önce Jezero Krateri'ni dolduran bir göle ait kanıtları barındıran antik nehir deltasındaki incelemesini kısa süre önce tamamladığını bildirdi.

Altı tekerlekli gezgin, bugüne kadar toplam 23 örnek topladı ve Mars'ın bu bölümünün jeolojik tarihini ortaya çıkardı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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