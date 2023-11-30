NASA'nın Titan'daki Dragonfly Misyonu 2028'e ertelendi

NASA'nın Titan'daki Dragonfly Misyonu, bütçe belirsizlikleri nedeniyle daha fazla gecikmeye uğrayacak. Uzay ajansı, Dragonfly misyonunun Titan'a fırlatılmasını 2028 yılına kadar erteledi. Aynı zamanda proje, gelecek yılın sonuna kadar onaylanmayacak.

Nasa'nın Titan'daki Dragonfly Misyonu, bütçe belirsizlikleri nedeniyle daha fazla gecikmeye uğrayacak. Uzay ajansı, Dragonfly misyonunun Titan'a fırlatılmasını 2028 yılına kadar erteledi. Aynı zamanda proje, gelecek yılın sonuna kadar onaylanmayacak. İşte detaylar…

Dragonfly Misyonu 2028 yılına ertelendi!

Nasa, Satürn'ün uydusu Titan'a yapacağı iddialı Dragonfly Misyonu'nu ertelediğini duyurdu. Fırlatma tarihini ise 2028 yılının temmuz ayına kaydırdı. Aslında bu karar bütçe belirsizliklerinden dolayı alındı. Nasa bu kararı, görevin önemli tasarım incelemelerini başarıyla geçmesine rağmen aldı. Endişe verici bir şekilde, uzay ajansı görevin resmi onayını 2024 ortalarında yapılacak bütçe incelemesine kadar erteliyor.

Aslında bu misyon ilk kez 2017 yılında gündeme geldi. Ardından NASA 2019 yılında New Frontiers programı için uygun buldu. Aslında Dragonfly Misyonu gecikmelere yabancı değil. Başlangıçta NASA 2026'da fırlatılması planlıyordu. Ancak dış bütçe baskıları nedeniyle ilk olarak 2027'ye erteledi. Şimdi ise mevcut mali zorlukların ortasında, 2028'e kadar fırlatılmayacak.

NASA Dragonfly misyonu ile Titan'da drone uçuracak!

Döner araç-iniş aracı kullanan çığır açan bir gezegen keşif projesi olan Dragonfly, Titan'ın çevresini ve yaşam potansiyelini incelemeyi amaçlıyor. Gecikme göz önüne alındığında Dragonfly, Titan'a 2035'ten önce inmeyecek.

NASA'nın gezegen bilimi bölümünün yöneticisi Lori Glaze, NASA'nın Dış Gezegenler Değerlendirme Grubu'nun (OPAG) yakın tarihli bir toplantısında endişelerini dile getirdi. Net bir bütçe görünümü olmadan görevleri onaylamanın zorluğunu vurguladı. "Bütçe ufkunun nasıl göründüğünü tam olarak bilmiyorsak bir görevi nasıl onaylayabiliriz?" dedi.

Glaze, görev için bir maliyet tahmini sunmadı. Ancak başlangıçtaki beklentileri aştığını kabul etti. Görevin maliyetleri arttıkça, Dragonfly Misyonu'nu başka bir kategoriye dahil edilecek. Muhtemelen Mars Perseverance gezgini ve James Webb Uzay Teleskobu gibi NASA'nın en pahalı ve karmaşık projelerini içeren bir kategori olan amiral gemisi görevi (yani 1 milyar dolar veya daha fazla) olarak yeniden sınıflandırılacak.

Glaze, gecikmeler ve diğer nedenlerden dolayı maliyetin arttığını itiraf ederek şunları söyledi: "Sonuç olarak, Dragonfly Misyonu için başlangıçta planlanandan daha yüksek bir maliyetle sonuçlanan çok karmaşık ve karmaşık bir dizi sorun var."