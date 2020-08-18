Muş'ta, koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muş'ta, koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler

MUŞ'ta, koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, kent genelinde maskesiz gezmek ile 65 yaş ve üstü kişilerin düğün, nişan, sünnet gibi organizasyonlar ile AVM gibi yerlerde bulunmaları yasaklandı.

Muş'ta, koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler
18.08.2020 12:27 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:30

MUŞ'ta, koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, kent genelinde maskesiz gezmek ile 65 yaş ve üstü kişilerin düğün, nişan, sünnet gibi organizasyonlar ile AVM gibi yerlerde bulunmaları yasaklandı.

Muş'ta, koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Vali İlker Gündüzöz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, gündemdeki konuları görüşüp, belirli kararlara vardı. Alınan kararlar doğrultusunda, il genelinde maske takma zorunluluğu getirildi. 65 yaş ve üstü kişilerin ise düğün, nişan, sünnet gibi organizasyonlar ile AVM gibi yerlerde bulunmaları yasaklandı. Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yaşanan süreçte görülen lüzum üzerine il ve ilçe belediye hudutları içerisindeki tüm cadde, sokak ve açık alanlarda (kapalı alanlardaki maske takma zorunluluğuna dair hükümler saklı kalmak kaydıyla) maske takma zorunluluğu getirilmesi kararına varılmıştır. Belirtilen karara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince 900 TL idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararına varılmıştır" denildi.

Kentte 65 yaş ve üstü kişilere yönelik getirilen yasaklarla ilgili ise şunlar kaydedildi:  

"Covid-19 salgınında temel risk unsuru bazı toplumsal organizasyonlar ve alanlar olan düğün nişan, sünnet, mevlid, pazar yeri, market, AVM vb. yerlerde virüs bulaşıcılığının yüksek ve hızlı seyretmesi toplumun bir parçası olan 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın risk altına girmelerine ve çoğu zaman hayatlarını kaybetmelerine neden olmaktadır. Yaşanan bu olumsuz tablonun önüne geçilebilmesi maksadıyla İl Hıfzıssıhha Kurulunun 22 Mart 2020 tarih ve 65 sayılı kararı ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanmış, daha sonra ortaya çıkan olumlu gelişmeler nedeniyle yine İl Hıfzıssıhha Kurulunun 10 Haziran 2020 tarih ve 180 sayılı kararı ile bu kısıtlama kaldırılarak 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecekleri yönünde görüş bildirilmiştir. Ancak gelinen aşamada düğün, nişan, sünnet, mevlit, pazaryeri, market, AVM vb. yerlerde virüs bulaşıcılığının yüksek ve hızlı olduğu, bu nedenle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın bu durumdan olumsuz etkilendiği gözlemlendiğinden buralarda bulunmalarının yasaklanması kararına varılmıştır. Belirtilen karara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararına varılmıştır."


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gaziantep'te hasadı başlayan sofralık kırmızı biber bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor Ekonomi
Gaziantep'te hasadı başlayan sofralık kırmızı biber bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor
Son Dakika: Özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç 'destekleme kursu' adı altında yüz yüze eğitime izin yok Güncel
Son Dakika: Özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç "destekleme kursu" adı altında yüz yüze eğitime izin yok
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik Güncel
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı Magazin
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Cilt kanseri olduğu için güneşe çıkamayan 8 yaşındaki Salih'in tedavisi başladı Güncel
Cilt kanseri olduğu için güneşe çıkamayan 8 yaşındaki Salih'in tedavisi başladı
Emine Bulut soruşturmasında karar: Polislerin ihmali yokmuş 3. Sayfa
Emine Bulut soruşturmasında karar: Polislerin ihmali yokmuş
Mahalle meydanında koronavirüse rağmen dansözlü düğün!
Mahalle meydanında koronavirüse rağmen dansözlü düğün!
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak
Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor
Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Kasımpaşa, Mame Thiam ve Fatih Öztürk transferlerinde Galatasaray ile Fenerbahçe'den bonservis bedeli almadı
Kasımpaşa, Mame Thiam ve Fatih Öztürk transferlerinde Galatasaray ile Fenerbahçe'den bonservis bedeli almadı
Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu
Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu
Vaka sayılarındaki hızlı artış sonrası 23 şehirde 65 yaşa ek önlemler getirildi
Vaka sayılarındaki hızlı artış sonrası 23 şehirde 65 yaşa ek önlemler getirildi
Fındıkları çalınmasın diye tarlada nöbet tutarken evine hırsız gireceğini hesap edemedi
Fındıkları çalınmasın diye tarlada nöbet tutarken evine hırsız gireceğini hesap edemedi
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Koronavirüsle mücadelede sınıfta kalan Trump verdiği örnekle 'pes' dedirtti
Koronavirüsle mücadelede sınıfta kalan Trump verdiği örnekle "pes" dedirtti
'Duraktan almadın' diye kızıp şoförle bekçiyi darp ettiler! Kamera anbean kaydetti
"Duraktan almadın" diye kızıp şoförle bekçiyi darp ettiler! Kamera anbean kaydetti
Boşanmaya hazırlanan Damla Ersubaşı'dan yeni hamle
Boşanmaya hazırlanan Damla Ersubaşı'dan yeni hamle
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti
EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti
Halit Ergenç, sevgilisini döven Ozan Güven'i savundu: Olaydan alnının akıyla çıkacak
Halit Ergenç, sevgilisini döven Ozan Güven'i savundu: Olaydan alnının akıyla çıkacak
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi
Güvenli limana dönüş başladı! Altın fiyatlarında hızlı yükseliş sürüyor
Güvenli limana dönüş başladı! Altın fiyatlarında hızlı yükseliş sürüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hümeyra Cem Yılmaz Ozan Güven Nihat Doğan
Spor Can Bartu Erol Bulut Metin Oktay Gökhan Gönül Süleyman Seba
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Almanya
Şu an buradasınız: Muş'ta, koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler - Muş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 12:30:24. #1.14#
title