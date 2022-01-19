Muş'ta eğitime kar engeli

MUŞ (AA) - Muş'ta yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte elverişsiz hava koşullarının etkili olduğu, sis, don ve çığ uyarısı yapıldığı belirtildi.

Bu nedenlerden dolayı 19 Ocak Çarşamba il genelinde eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.