Muş'ta eğitime kar engeli - Haberler
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Muş'ta eğitime kar engeli

Muş'ta eğitime kar engeli
AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş'ta yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi.

MUŞ (AA) - Muş'ta yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte elverişsiz hava koşullarının etkili olduğu, sis, don ve çığ uyarısı yapıldığı belirtildi.

Bu nedenlerden dolayı 19 Ocak Çarşamba il genelinde eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri

kar, Muş, Güncel, Haber

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