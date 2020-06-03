Muğla'da akü ve tekne motoru çaldıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı
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Muğla'da akü ve tekne motoru çaldıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tekne motoru ve akü hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Muğla'da akü ve tekne motoru çaldıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı
03.06.2020 20:23 | Son Güncelleme: 03.06.2020 21:18

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tekne motoru ve akü hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Bodrum'un farklı bölgelerinde çok sayıda tekne motoru ve akü hırsızlığı meydana gelmesi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, üç ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 19 ayrı olayın şüphelileri oldukları tespit edilen O.D, R.E. ve F.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan zanlıların, bir yılda dört kez tekne motoru çalınan Küçükbük Mahallesi Muhtarı Ali Akbulut'a ait tekne motorunu çalan kişiler olduğu da öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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