59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Marmaris-Bodrum etabı için yollar trafiğe kapatılacak

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenen 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Marmaris- Bodrum etabı 24 Nisan Çarşamba günü Marmaris'ten start alacak.

24 Nisan Çarşamba günü Marmaris Ulusal Egemenlik Caddesi'nden saat 12.45'te start alacak Marmaris- Bodrum parkuru, Bodrum Avenue Avm'de sona erecek. 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü etabı olan Marmaris-Bodrum etabı kapsamında trafiğe kapanacak yollar belirlendi.

Marmaris Atatürk Caddesi, Atatürk Meydanı, Ulusal Egemenlik Caddesi, Gençlik Meydanı, TEB Kavşağı, İncili Kavşak, Sanayi Kavşağı, A Noktası ilçeye giriş kavşağı, Ula Sarnıç kavşağından Sakar rampaları istikametine yük taşıyan kamyon, tır vb. araçların 11.45' te Gökova kavşağından Akyaka kavşağı arası kamyon, tır vb. araçlar 12.15' te Ula Sarnıç kavşağından Sakar rampaları istikametine otomobil vb. araçlar saat 12.30'da Gökova kavşağından Fethiye İstikametine tüm araçlar 12.30 'da Gökova kavşağından Akyaka kavşağı arası otomobil, otobüs, vb. araçlar 12.30'da Akyaka giriş kavşağından Akbük, Ören, Çiftlik, Yalı, Kızılağaç ve Mazı istikametine çift yönlü yolda Bodrum Çıkış Kavşağına tüm yolda 12.30'da Bodrum Çıkış kavşağından Bodrum stat alanı ters yön 14.00'da yol trafiğe kapatılacaktır. Torba kavşağı, Kızılağaç kavşağı, Emin Anter Bulvarı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Atatürk Bulvarı (AVENUE AVM Önüne kadar çift yön gidiş geliş) trafiğe kapalı olacak. - MUĞLA