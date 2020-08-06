MSB: "Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine girmeye devam eden...
MSB: "Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine girmeye devam eden Kahraman Komandolarımız, bölgede tespit ettikleri 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.
06.08.2020 14:36 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:33
MSB: "Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine girmeye devam eden Kahraman Komandolarımız, bölgede tespit ettikleri 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." - ANKARA
Kaynak: İHA