'MİT kumpası' davası sanıkları hakim karşısına çıkıyor
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'MİT kumpası' davası sanıkları hakim karşısına çıkıyor

MİT Başkanı Hakan Fidan ile bazı kamu görevlilerinin ifadeye çağırılmasına ilişkin 'MİT kumpası' davasında 34 sanık bugün hakim karşısına çıkıyor.

'MİT kumpası' davası sanıkları hakim karşısına çıkıyor
22.06.2020 09:42 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:14

MİT Başkanı Hakan Fidan ile bazı kamu görevlilerinin ifadeye çağırılmasına ilişkin 'MİT kumpası' davasında 34 sanık bugün hakim karşısına çıkıyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerinin 7 Şubat 2012'de ifadeye çağırılmasına ilişkin 34 sanığın yargılanacağı 'MİT kumpası' davası bugün başlıyor. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonunda 14'ü tutuklu, 15'i firari 34 sanığın yargılanacağı duruşma, 3 Temmuz'a kadar sürecek.

Eski emniyet müdürleri Yurt Atayün ve Ali Fuat Yılmazer'in de aralarında olduğu 14 sanığın tutuklu bulunduğu davada 5 sanık başka suçtan tutuklu, 15 sanık ise firari konumda bulunuyor.

61. Hükümet Başbakanı olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 32 kişinin 'mağdur' sıfatıyla yer aldığı iddianamede, MİT personeli Mustafa Özer ise 'müşteki' olarak yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 15 sanık hakkında, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme', 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme', 'Gizliliğin ihlali' ve 'Nitelikli resmi belgede sahtecilik' suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıl ile 53 yıl arasında değişen oranda hapis cezası isteniyor. Öte yandan iddianamede, diğer sanıkların da farklı suçlardan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 26,5 yıldan 45,5 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilmesi talep ediliyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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