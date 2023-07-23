Bakan Fidan, Roma'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Kalkınma ve Göç Konulu Konferansı'na katılmak üzere başkent Roma'ya gitti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Kalkınma ve Göç Konulu Konferansı'na katılmak üzere başkent Roma'ya gitti. Bakan Fidan, konferansın yapılacağı binada, İtalya Başbakanı Meloni tarafından karşılandı.